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Беглов поручил провести опрос петербуржцев об использовании реагентов

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Беглов поручил провести опрос петербуржцев об использовании реагентов

Санкт-Петербург, 12 августа. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов на заседании в Смольном поручил чиновникам провести опрос среди жителей города об использовании реагентов зимой.

12 августа состоялось совещание правительства о подготове города к отопительному сезону. Петербургские компании закупили более 23 тысяч тонн соляной смеси для обработки дворовых территорий.

Городские службы провели 85 тренировок по подготовке к аварийным ситуациям. Александр Беглов считает, что нужно учитывать мнение горожан по поводу реагентов.

«Использование реагентов — вопрос номер один для нас. Надо подготовить опрос жителей по каждому району отдельно», — сказал Беглов, его цитируют «Невские новости».

Ранее общественники прокомментировали подготовку города к зимнему периоду. Они предложили повысить зарплату дворникам и премировать их за хорошую работу.

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