Общественники положительно оценили подготовку Петербурга к зиме

Санкт-Петербург, 12 августа. Власти Петербурга ответственно относятся к подготовке города к зиме, считает глава общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов.

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов 12 августа на заседании в Смольном дал поручения членам правительства по поводу подготовки к новому отопительному сезону. Он распорядился подготовить стандарт работы для городских и частных компаний.

Власти проверят готовность к зиме снегоплавильного оборудования и уборочной техники. По мнению общественника Дмитрия Курдесова, важно учитывать ошибки прошлых лет.

«Как говорится, готовь сани летом, руководство Петербурга устраняет все недочеты, чтобы горожане смогли пережить зиму без эксцессов», — отметил эксперт, его слова приводят «Невские новости».

Его мнение разделяет глава общественной организации «Контролируем ЖКХ» Анна Мороз. Она считает, что Петербургу нужны дворники, которые по-настоящему заботятся о доверенной им территории.

Мороз предложила материально заинтересовать дворников в работе, чтобы делали все не только для «галочки». В зимний период хорошую работу нужно стимулировать премиально. Чистота в городе начинается с хорошего дворника, резюмировала общественница.