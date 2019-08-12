Ветку скоростного трамвая «Чижик» могут продлить до Всеволожска

Санкт-Петербург, 12 августа. Новую ветку скоростного трамвая «Чижик» в Петербурге могут продлить до Всеволожска, считает глава ООО «Транспортная концессионная компания» Сергей Окутин.

Глава Красногвардейского района Евгений Разумишкин рассказал, что с 1 сентября заработает новая ветка популярного трамвая. Проект такого рода впервые реализуется в России.

Вагон трамвая «Чижик» в два раза больше стандартных. Он современный и комфортабельный. Разумишкин отметил, что одна линия будет доходить почти до Ириновского моста, а вторая — до промзоны Ржевка.

Парк площадью в 5 га рассчитан на 30 вагонов. В рамках проекта расширения трамвайной сети «Чижик» маршрут могут продлить до Всеволожска.

Этот вопрос будут решать в сентябре. По мнению Сергея Окутина, у проекта большие шансы на реализацию, поскольку он полезен и Петербургу, и Ленобласти.

«Это большая и сложная задача, потому что она включает в себя принятие решения как Петербургом, так и Ленобластью», — сказал Окутин, его цитируют «Невские новости».

Руководитель «Транспортной концессионной компании» уверен, что стороны соглашения смогут довогориться.

Только за первые шесть месяцев 2019 года «Чижик» перевез более 9,5 млн пассажиров. Оплата проезда осуществляется всеми доступными способами, в том числе с помощью мобильного приложения.