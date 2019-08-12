Петербуржцы увидят невероятный метеоритный дождь в ночь на 13 августа

Санкт-Петербург, 12 августа. Рядом с Землей в ночь на 13 августа пройдет поток Персеиды — невероятное по своей красоте астрономическое явление.

Петербуржцы смогут увидеть метеоритный дождь, который буквально обрушится на город. В Пулковской обсерватории прокомментировали предстоящий звездопад.

Астрономы ожидают по 110 падающих звезд в час. Метеоры будут вылетать из созвездия Персея.

Ученый секретарь Татьяна Борисевич посоветовала горожанам не упускать шанса и посмотреть на падение небесных нет. Она посоветовала выехать за пределы города.

«В центре города вы метеоритный дождь не увидите, лучше выехать за город, где нет внешней засветки, где нет дороги, поселков», — сказала специалист, ее слова приводят «Невские новости».

Следить за звездами можно с 23.00, обратив взгляд на северо-восток. После 00.00 интенсивность потока, как правило, возрастает, а особенно интенсивным он становится примерно в 04.30.

До конца августа петербуржцы могут наслаждаться звездопадом. В ночь на вторник прогнозируется пик потока Персеиды.

Татьяна Борисевич добавила, что вылетающие из хвоста кометы Свифта-Туттля кометы сгорают в атмосфере Земли и создают видимость падающих звезд.