Беглов дал ряд поручений по подготовке Петербурга к зиме

Санкт-Петербург, 12 августа. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов на заседании с членами правительства обсудил подготовку города к зиме.

Власти Петербурга должны разработать стандарт по уборке для городских и частных компаний. Беглов поручил чиновникам следить за выполнением его поручений.

В первую очередь, это касается инвентаризации оборудования и снегоплавильных установок. Проверить оборудование должны и частные компании.

Необходимо также укомплектовать штат дворников, Петербургу не хватает как минимум 20% персонала по благоустройству.

«Использование реагентов — вопрос номер один для нас. Надо подготовить опрос жителей по каждому району отдельно: где использовать, где не использовать», — сказал Беглов, его цитируют «Невские новости».

По плану все жилые дома должны быть готовы к зиме к 15 сентября, здания оборудуют системой «холодный чердак». Ранее глава комитета по энергетике Андрей Бондарчук заявил, что гидравлические испытания петербургских теплосетей завершат к 20 августа.