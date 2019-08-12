Беглов обсудил с членами правительства подготовку к отопительному сезону

Санкт-Петербург, 12 августа. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов на заседании с членами правительства обсудил подготовку города к новому отопительному сезону.

12 августа в Смольном проходит заседание по вопросам подготовки к отопительному сезону. Как сообщил глава комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрей Бондарчук, гидравлические испытания теплосетей завершат к 20 августа.

Чиновник добавил, что рабочие обнаружили много дефектов на теплосетях «Пороховская» и магистралях в Пушкинском и Колпинском районах. Теплосети модернизировали, сейчас там завершаются испытания, пишут «Невские новости».

На выходных Александр Беглов побывал с инспекцией на нескольких объектах в Приморском районе. Он проверил, как идет реконструкция кинотреатра «Максим» и осмотрел благоустройство территории возле озера Долгое.