Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Беглов обсудил с членами правительства подготовку к отопительному сезону

43
0 Оставить комментарий

Беглов обсудил с членами правительства подготовку к отопительному сезону

Санкт-Петербург, 12 августа. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов на заседании с членами правительства обсудил подготовку города к новому отопительному сезону.

12 августа в Смольном проходит заседание по вопросам подготовки к отопительному сезону. Как сообщил глава комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрей Бондарчук, гидравлические испытания теплосетей завершат к 20 августа.

Чиновник добавил, что рабочие обнаружили много дефектов на теплосетях «Пороховская» и магистралях в Пушкинском и Колпинском районах. Теплосети модернизировали, сейчас там завершаются испытания, пишут «Невские новости».

На выходных Александр Беглов побывал с инспекцией на нескольких объектах в Приморском районе. Он проверил, как идет реконструкция кинотреатра «Максим» и осмотрел благоустройство территории возле озера Долгое.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров