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Угонщики бросили в лесу белый Range Rover после катаний по Ленобласти

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Угонщики бросили в лесу белый Range Rover после катаний по Ленобласти

Санкт-Петербург, 11 августа. Угонщики бросили белый Range Rover Sport за четыре миллиона рублей в лесу в Ленинградской области, сообщили в пресс-службе «Цезарь Сателлит».

Автомобиль пропал с Дунайского проспекта 3 августа. Иномарка 2016 года выпуска была припаркована возле жилого дома. Угонщики разбили стекло задней двери и завели авто без ключа.

Сигнал с поискового оборудования показал, что злоумышленники катались в Ленобласти. В итоге Range Rover нашли в поселке Сойкино. Преступники скрылись с места просшествия, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что неизвестные угнали в Петербурге подержанный грузовик.

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