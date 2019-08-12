Угонщики бросили в лесу белый Range Rover после катаний по Ленобласти

Санкт-Петербург, 11 августа. Угонщики бросили белый Range Rover Sport за четыре миллиона рублей в лесу в Ленинградской области, сообщили в пресс-службе «Цезарь Сателлит».

Автомобиль пропал с Дунайского проспекта 3 августа. Иномарка 2016 года выпуска была припаркована возле жилого дома. Угонщики разбили стекло задней двери и завели авто без ключа.

Сигнал с поискового оборудования показал, что злоумышленники катались в Ленобласти. В итоге Range Rover нашли в поселке Сойкино. Преступники скрылись с места просшествия, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что неизвестные угнали в Петербурге подержанный грузовик.