Панихида по погибшим на подлодке «Курск» прошла в Петербурге

Санкт-Петербург, 12 августа. Панихида по погибшим на подводной лодке «Курск» прошла в Николо-Богоявленском морском соборе в Петербурге, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В Николо-Боговявленском соборе установлена мемориальная доска с именами всех членов экипажа. Заупокойную литию проведут на Серафимовском кладбище. Здесь похоронены 32 члена экипажа и командир, Герой России, капитан первого ранга Геннадий Ляпин.

В Петербурге проживают больше 50 семей погибших моряков. Траурные мероприятия также пройдут в Волгограде, Калининграде, Курске.

Трагедия произошла 12 августа 2000 года. Атомный подводный ракетный крейсер К-141 «Курск» участвовал в военно-морских учениях в Баренцевом море. На борту субмарины находились 118 человек.

Около 11 утра прогремели два взрыва на подводной лодке. 13 августа началась спасательная операция, 19 августа к российским спасателям присоединились норвежцы. Спасти моряков «Курска» не удалось.