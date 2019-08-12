Эскиз памятника Гранину в Петербурге отправили на доработку

Санкт-Петербург, 12 августа. Скульпторы представят измененный эскиз памятника писателю Даниилу Гранину 14 августа, сообщил замглавы секции скульптуры Санкт-Петербургского союза художников Алексей Архипов.

Эксперты отправили эскиз памятника на доработку, поскольку он выглядел «сырым». Рецензенты поручили внести изменения скульпторам Евгению Буркову и Нестору Энгельке.

«Авторы уже доработали архитектурную часть и сейчас дорабатывают скульптурную часть», – отметил Архипов, его слова приводит «Петербургский дневник».

Новый памятник не станет легкой добычей вандалов. Все архитектурные формы литые или врубные из камня. Монумент планируется установить на Дальневосточном проспекте. Дочь писателя Марина Гранина поддержала это решение.

Известный российский писатель скончался в Петербурге в июле 2017 года. Участник Великой Отечественной войны публиковался в журнале «Звезда».

После положительных отзывов критиков он решил сосредоточиться на литературном творчестве. Гранин стал известным, написав романы «Мой лейтенант» и «Блокадная книга».