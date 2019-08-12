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Неизвестные угнали подержанную «Газель» в Петербурге

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Неизвестные угнали подержанную «Газель» в Петербурге

Санкт-Петербург, 11 августа. Житель Петербурга лишился «Газели» 2007 года выпуска, сообщил источник в правоохранительных органах.

Грузовик угнали утром 11 августа с улицы Подвойского. По словам заявителя, он припарковал «Газель» около 00.30, а в 08.30 не обнаружил автомобиль.

Сумма ущерба превысила 1 млн 150 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело, пишут «Невские новости». 

Ранее сообщалось, что житель Петербурга угнал автомобиль каршеринга. Водитель находился за рулем, будучи в нетрезвом состоянии.

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