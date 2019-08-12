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Петербуржца увезли на скорой после жестокой драки в Колпино

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Петербуржца увезли на скорой после жестокой драки в Колпино

Санкт-Петербург, 11 августа. Полиция задержала жителя Петербурга, который 7 августа жестоко избил прохожего в Колпино, сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел утром 7 августа, 40-летний мужчина напал на прохожего. О причинах конфликта не сообщается. Нападавший нанес прохожему несколько ударов в области головы и туловища.

Пострадавшего госпитализировали с закрытой травмой живота, повреждением тонкой кишки и гематомой головы. Его состояние оценивается как тяжелое, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что в Тихвине посетитель бара устроил скандал с охранником, после чего всадил ему нож в грудь.

 

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