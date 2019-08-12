Посетитель бара в Тихвине воткнул нож в грудь охранника

Санкт-Петербург, 12 августа. Посетитель бара в Тихвине напал с ножом на охранника, сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в ночь на 11 августа на площади Свободы. Между уроженцем Казахстана и охранником заведения произошел конфликт.

Словесная перепалка закончилась тем, что посетитель достал нож и ударил в грудь сотрудника службы безопасности. Пострадавшего госпитализировали с проникающим колото-резаным ранением груди.

Нападавшего задержали, возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что автомеханик в Парголово свел старые счеты с коллегой, воткнув нож ему в шею.