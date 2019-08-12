Полиция в Петербурге задержала стрелка, палившего из свадебного кортежа

Санкт-Петербург, 12 августа. Полиция задержала мужчину, который стрелял из автомобиля свадебного кортежа в Пушкинском районе Петербурга.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, проводится проверка по факту происшествия. 11 августа в полицию поступило сообщение о стрельбе на Колпинском шоссе.

Выяснилось, что выстрелы произвел мужчина 1985 года рождения из люка Land Rover. Нарушитель порядка задержан, при нем был травматический пистолет. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что житель Ленобласти устроил стрельбу по отдыхающим возле озера Круглое. Пострадал один человек.