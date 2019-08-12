Неизвестные избили и ограбили прохожего в Петербурге

Санкт-Петербург, 12 августа. Двое уроженцев Кавказа избили и ограбили петербуржца, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел вечером 10 августа на Железнодорожной улице. По словам заявителя 1985 года рождения, к нему подошли неизвестные.

Мужчины нанесли прохожему несколько ударов по голове, отобрали 20 тысяч рублей и мобильный телефон. Пострадавшего госпитализировали с травмой головы.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о грабеже, ведется расследование, пишут «Невские новости». Ранее сообщалось, что безработный мужчина напал на пенсионерку в Зеленогорске.