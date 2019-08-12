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Власти Ленобласти приступили к ликвидации незаконных свалок

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Власти Ленобласти приступили к ликвидации незаконных свалок

Санкт-Петербург, 12 августа. Власти Ленобласти занялись ликвидацией несанкционированных свалок, заявил глава региона Александр Дрозденко.

За год было закрыто 300 незаконных объектов. По словам губернатора Ленобласти, машину нарушителя с мусором арестовывают до тех пор, пока не будет вынесено административное решение.

«Сумма административных штрафов невелика, но когда машина несколько месяцев стоит на штрафстоянке, нарушитель несет убытки», — пояснил Дрозденко, его цитирует ТАСС.

Регион переходит к новой системе обращения с ТКО, которая действует уже на территории трех районов. Дрозденко добавил, что Ленобласть является одним из регионов страны, который планирует взимать плату за фактически потребленный мусор.

С 1 ноября оператор будет контролировать сбор, транспортировку, утилизацию мусора во всех районах области. Власти будут субсидировать строительство контейнерных площадок.

Ранее сообщалось, что в 2020 году в Ленобласти увеличат финансирование на благоустройство территорий в районах.

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