Дрозденко рассказал о планах на строительство новых соцобъектов в Ленобласти

Санкт-Петербург, 12 августа. Ленинградская область рассчитывает на софинансирование из федерального бюджета в размере около 2,5 млрд рублей на реализацию проектов социальной инфраструктуры, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поддержал решения властей Ленобласти, заявил Дрозденко. Регион вкладывает в строительство 1,3 млрд рублей и остальные деньги поступят из федерального бюлдета.

«Но чтобы получить эти деньги, мы сначала должны предоставить проекты — что мы будем строить», — пояснил глава региона, его цитирует ТАСС.

Дрозденко отметил, что сейчас проектируются новые школы, детские сады, медучреждения. Ленобласть занимает четвертое место среди регионов России по объемам строительства жилья.

Губернатор добавил, что Ленобласть уже достигла необходимых показателей по строительству жилой недвижимости. Согласно нацпроекту, нужно строить 1 квадратный метр жилья на одного жителя региона в год.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти в 2020 году увеличат финансирование на комфортную среду.