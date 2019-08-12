Власти Ленобласти увеличат финансирование проектов благоустройства в 2020 году

Санкт-Петербург, 12 августа. Финансирование проектов по благоустройству увеличат до 1,8 млрд рублей в 2020 году, рассказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Власти Ленобласти ежегодно выделяют средства на проекты по созданию комфортной среды.

«И каждый год мы увеличиваем эти затраты: на следующий год вообще хотим на «Комфортную среду» направить 1,8 млрд рублей», — сказал Дрозденко, его цитирует ТАСС.

В 2019 году Минстрой России включил в реестр лучших проектов шесть инициатив, реализованных в регионе. В том числе реконструкцию Центральной набережной в Луге.

Дрозденко добавил, что подобные проекты можно начинать, заручившись поддержкой местных жителей. С 2014 года финансируются инициативы, предложенные самими жителями области.

Таким образом властям удается добиться максимального результата при благоустройстве территории.