Мошенник украл 12 миллионов рублей у дагестанца в Петербурге

Санкт-Петербург, 12 августа. Житель Петербурга устроил аферу, предложив уроженцу Дагестана помощь в покупке квартиры, сообщил источник в полиции.

Инцидент произошел 6 августа в Выборгском районе. Возле ТЦ на проспекте Энгельса мужчина 1988 года рождения передал злоумышленнику 12 млн рублей.

Безработного подозреваемого в мошенничестве задержали. Его изобличили в совершении преступления, он находится под стражей, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что в Зеленогорске молодой парень совершил разбойное нападение на пенсионерку.