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Безработный избил и ограбил пенсионерку в Зеленогорске

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Безработный избил и ограбил пенсионерку в Зеленогорске

Санкт-Петербург, 12 августа. Правоохранительные органы Петербурга задержали подозреваемого в разбойном нападении на женщину в Зеленогорске.

Инцидент произошел вечером 11 августа в Курортном районе. В полицию заявила женщина 1956 года рождения, она сообщила, что на нее напал безработный мужчина.

Злоумышленник ударил пенсионерку по голове и отобрал мобильный телефон. После этого он скрылся с места происшествия. Правоохранители задержали подозреваемого спустя несколько часов, пишут «Невские новости».

Выясняются обстоятельства нападения, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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