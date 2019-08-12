Санкт-Петербург, 12 августа. Во время церемонии крещения игумен Фотий в Мариенбургской церкви в Гатчине настолько активно погружал малыша в купель, что мать годовалого ребенка бросилась спасать сына. Как позже рассказала руководитель сектора коммуникаций Петербургской митрополии Наталья Родоманова, священник был отстранен от службы.

В Сети появился ролик церемонии. На кадрах видно, что мальчик сильно напуган и плачет, а священнослужитель, не обращая внимания на истерику ребенка, грубо окунает его с головой в воду.

Отстраненный от службы священник рассказал о скандальном крещении в Гатчине. Игумен Фотий рассказал, что виновата во всем мать малыша, передает Пятый канал. Он уточнил, что мать ребенка мешала. Он напомнил, что крещение — не процедура, а таинство. По словам Фотия, крещение должно совершаться с троекратным погружением в воду, полностью с головой. Кроме того, он подчеркнул, что родители и родственники оказались людьми абсолютно невоцерковленными, далекими от церковной жизни. Священник предположил, что матери ребенка, «наверное, просто скучно, у нее, наверное, много свободного времени и ей нечего делать».

«Дети кричат в большинстве случаев. Для них это стресс. Часто при этом писаются, какаются. Бывает, что не только мамы истерики закатывают, в обморок падают», — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что священник Мариенбургского покровского храма отец Фотий Нечепоренко в Гатчинском районе Ленинградской области травмировал годовалого ребенка во время крещения. В гатчинской епархии сообщили, что его временно отстранили от проведения богослужений и таинств.

Опубликованное видео вызвало массу негодования у пользователей Сети. На кадрах видно, как отец Фотий грубо окунает ребенка в воду. Священник не реагирует на крики присутствующих и отказывается отдать ребенка матери.

«Архиереи, все, кто это видел, все сотрудники пребывают в некотором шоке. Были некоторые моменты, жалобы на него. Но они были незначительные ранее», — рассказал секретарь Гатчинской епархии отец Владимир Глазунов.

По словам Глазунова, на данный момент приняты временные меры, окончательное решение будет приниматься после выяснения всех обстоятельств инцидента. Мать ребенка уже обратилась в полицию с заявлением. Ребенок получил ссадины и ушибы из-за жесткого обращения, сообщает «Газета.ру».

В администрации Гатчинского района сообщили, что руководство администрации поставлено в известность, в настоящий момент выясняются подробности инцидента. В епархии отметили, что монах был рукоположен 20 лет назад.

Ранее скандал разгорелся из-за слов священника Димитрия Смирнова о «слабости» женского ума. Позже, объясняя свое заявление, Смирнов сказал, что слабость ума женщин «не в том, что они глупее». По его словам, женский ум «создан для другого». Слова Смирнова вызвали возмущение у общественности, в том числе о несогласии со словами священника заявил председатель Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов.

ФАН писало, что священник из Гатчины, травмировавший ребенка, отчитал его мать до начала обряда крещения.