Юный футболист ДФК «Зенит-84» погиб в Петербурге

Санкт-Петербург, 12 августа. Погиб 15-летний футболист ДФК «Зенит-84» Максим Довлатов. Об этом сообщает ДЮСШ 2 Красногвардейского района Санкт-Петербурга.

Трагедия произошла вечером 10 октября, 15-летний футболист погиб в Калининском районе Петербурга на железнодорожных путях. По словам очевидцев, он не расслышал сигнал электрички из-за наушников.

«Дорогие друзья, вчера трагически ушёл из жизни защитник ДФК «Зенит84» 2004 Довлатов Максим. Мы все скорбим и приносим искренние соболезнования родным и близким», — говорится в опубликованном в одном из мессенджеров сообщении.

Родным и близким юного футболиста искренние соболезнования принесла федерация футбола Санкт-Петербурга.

В сезоне 2019 года болельщики могли видеть Довлатова в Первенстве Санкт-Петербурга по футболу среди юношеских команд второй лиги. Юный футболист стал автором четырех голов.