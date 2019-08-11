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Дачу Анны Ахматовой в Комарово передали в собственность Петербурга

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Дачу Анны Ахматовой в Комарово передали в собственность Петербурга

Санкт-Петербург, 11 августа. Дача великой русской поэтессы Анны Ахматовой в Курортном районе Петербурга стала собственностью Северной столицы.

Ранее ее хотели продать с торгов, но врио губернатора Петербурга Александр Беглов помог решить этот вопрос. Свою позицию он четко выразил в программе «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым». Врио губернатора подчеркнул, что не допустит продажи исторического достояния, пишет издание «Невские новости».

Кроме того, в собственность города перейдут еще пять писательских дач в поселке Комарово. За дома будет отвечать Союз писателей. Об этом сообщил  Валерий Калугин, занимающий пост председателя комитета имущественных отношений (КИО), уточняет «Коммерсантъ».

Ранее дачи находились в федеральной собственности под управлением Росимущества. Союз писателей бился за право восстановить право бессрочной аренды, но безрезультатно. К счастью. 

 

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