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Два автомобиля сгорели на Васильевском острове, полиция ищет поджигателей

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Два автомобиля сгорели на Васильевском острове, полиция ищет поджигателей

Санкт-Петербург, 11 августа. Два автомобиля сгорели на Васильевском острове 10 августа, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Автомобиль Lada Kalina загорелся на набережной Лейтенанта Шмидта, в результате пожара пострадавших нет. Еще один инцидент произошел в Академическом переулке, сгорела Daewoo Matiz.

Правоохранительные органы возбудили уголовные дела об умышленном уничтожении имущества. Полиция разыскивает подозреваемых, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что полиция задержала механика в Парголово, который напал с ножом на посетителя. Мужчина от полученных ран скончался в больнице.

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