Беглов рассказал «ВКонтакте», как профессия строителя помогает в его работе

Санкт-Петербург, 11 августа. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов поздравил строителей с профессиональным праздником. Поздравление появилось на странице в соцсети «ВКонтакте».

Александр Беглов отметил, что День строителя для него является профессиональным праздником. Он рассказал, что закончил Ленинградский инженерно-строительный институт и начинал работать монтажником-высотником, а затем прошел все ступени в этой профессии.

«Это очень помогает сейчас в моей работе, когда мы строим в Петербурге метро, детские сады, школы, поликлиники, парки, дороги», — написал Беглов.

Врио губернатора добавил, что строитель — самая мирная и созидательная профессия.

Накануне Беглов проверил ход капитального ремонта советского кинотеатра «Максим». Он считает, что после реставрации кинотеатр станет новой точкой притяжения жителей Приморского района.