Автомеханик в Парголово воткнул нож в шею бывшего коллеги

Санкт-Петербург, 11 августа. Автомеханик набросился с ножом на посетителя в Парголово, мужчину госпитализировали с ранением шеи, сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел днем 10 августа во Всеволжском районе. Полиция приехала на Выборгское шоссе и задержала подозреваемого 1993 года рождения.

По предварительным данным, между автомехаником и посетителем произошел конфликт. Мужчина ударил ножом жителям Сертолово 1991 года рождения, пишут «Невские новости».

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии, через несколько часов он скончался. Выяснилось, что он был бывшим коллегой подозреваемого.

Правоохранители возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Выясняются обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что житель Выборга напал с ножом на тестя. Между мужчинами был давний конфликт.