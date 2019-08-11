Аспирант ИТМО в шестой раз признан лучшим программистом мира

Санкт-Петербург, 11 августа. Аспирант Университета ИТМО Геннадий Короткевич в шестой раз подряд стал лучшим программистом мира по итогам конкурса Google Code Jam.

Живущий в Петербурге уроженец Белоруссии Геннадий Короткевич отстоял титул чемпиона. Турнир проходил в Сан-Франциско.

Как отмечает пресс-служба ИТМО, таких успехов не добивался ни один программист планеты. Ежегодно в Google Code Jam принимает участие более 50 тысяч участников. В финал вышли 25 человек, пишет издание «Комсомольская правда — Петербург».

Талантливый 24-летний программист является пятикратным чемпионом «Яндекс. Алгоритма» и призером крупнейших мировых соревнований.

Ранее петербургский разработчик Ярослав Гончаров заявил, что его приложение FaceApp стало самым скачиваемым AppleStore в 154 странах мира.