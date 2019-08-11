Петербург попал в топ городов по числу ДТП с участием каршеринговых авто

Санкт-Петербург, 11 августа. Более 200 ДТП с участием каршеринговых автомобилей произошло в РФ с начала 2019 года, сообщили в пресс-центре МВД России.

Большинство аварий зафиксированы в Москве и Петербурге. В 212 ДТП погибли 10 человек, 277 получили различные травмы. Основными причинами аварий стали столкновения, наезды на пешеходов и фонарные столбы, пишет ТАСС.

ДТП с каршеринговыми авто также зафиксировали в Подмосковье и Ленинградской областях. В МВД России рассматривают возможность запрета на использование авто в аренду для злостных нарушителей.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина взял каршеринговое авто на имя друга и насобирал более 70 штрафов. В Петербурге задержали водителя, угнавшего арендованную машину. Он находился за рулем в нетрезвом состоянии.