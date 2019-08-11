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Синоптики предупредили петербуржцев о ливнях с грозой 11 августа

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Синоптики предупредили петербуржцев о ливнях с грозой 11 августа

Санкт-Петербург, 11 августа. Облачная погода с прояснениями ожидается в Петербурге, в некоторых районах возможны ливни с грозой, сообщили в ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Днем 11 августа температура воздуха составит 18-20 градусов тепла. Ветер подует с юга со скоростью до 10 метров в секунду, атмосферное давление будет пониженным, пишет «Комсомольская правда — Петербург».

12 августа синоптики обещают потепление. В первый день рабочей недели столбики термометров поднимутся до 23 градусов тепла. Однако погода будет дождливой. возможна гроза.

Похолодание в Петербурге начнется с 15 августа. Лето в этом году было дождливым, но теплым. В течение июля в городе было несколько мощных ливней, буквально затопивших улицы.

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