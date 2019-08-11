Тысяча пловцов из 17 стран проплывут вокруг Петропавловки

Санкт-Петербург, 11 августа. Крупнейший международный турнир по плаванию X-WATERS Saint Petersburg 2019 открылся сегодня в Северной столице.

«Площадкой» для соревнований станет Нева. Участникам предстоит заплыв вокруг Заячьего острова по Неве и Кронверкскому проливу. С главного пляжа Петропавловской крепости стартует тысяча человек. Финишируют они там же.

Организаторы сообщили, что в этом году на X-WATERS приехали спортсмены из 17 стран: США, Австралии, Ирландии, Латвии, Эстонии, Швеции, Бельгии, Германии, Киргизии, Азербайджана, Молдавии, Украины, Белоруссии, Бельгии, ОАЭ, Китая, Австрии и Италии.

В рамках соревнований предусмотрены две дистанции: «Крепость» — один круг протяженностью 2300 метров и «Двойная крепость» — два круга, 4600 метров. Отметим, что в Кронверкском проливе спортсменам предстоит побороться с сильным встречным течением.