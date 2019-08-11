«Заложники» огромной пробки расчистили дорогу скорой с ребенком в Петербурге

Санкт-Петербург, 11 августа. В Петербурге скорая помощь с тяжелобольным ребенком смогла преодолеть беспросветную пробку и вовремя доставить малыша в больницу.

Водители, ставшие заложниками дорожного затора, расчистили дорогу для спецтранспорта, отъехав на обочины. Об этом рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте». Участники обсуждения оценили поступок вежливых автомобилистов, благодаря которым ребенка смогли своевременно доставить в больницу.

Один из петербуржцев написал, что за рулем скорой находился его друг.

«Хочу передать от моего друга, который работает водителем на скорой помощи, спасибо водителям, которые вчера помогали ему добраться по пробкам до стационара с тяжелобольным ребенком. Видео прислал он. Ребенка спасли», — добавил он. Кроме того, в комментариях вспомнили и о недавнем ужесточении закона о пропуске скорой помощи. За воспрепятствование движению служебного автомобиля, а также работе медиков, теперь грозит уголовная ответственность, пишут «Невские Новости».

Документ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 26 июля. Согласно тексту закона, в случае, если воспрепятствование работе медиков, привело к смерти пациента, то наказанием за это станет ограничение свободы на срок до четырех лет либо принудительные работы. Главы Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев тогда заявил, этот закон сможет умерить пыл неадекватных людей, чтобы они не думали, что они одни на дороге.

В начале августа телеканал 360, сообщил о том, что Минздрав РФ нашел самую медленную скорую помощь в стране. По данным статистического сборника министерства по итогам 2018 года, это скорая помощь в Томской области. Ей требуется больше часа, чтобы добраться до своих пациентов. На втором месте по медлительности оказалась Самарская область, на третьем — Тверская.



