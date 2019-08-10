Беглов рассказал подписчикам о проделанной за неделю работе

Санкт-Петербург, 10 августа. Глава Петербурга Александр Беглов рассказал на своей странице в «ВКонтакте» о результатах проделанной за неделю работе.

В частности, он проверил ход ремонта дороги на Фонтанной. По словам Беглова, работа проведена качественная, но в целом он недоволен темпами ремонта основных дорог в Петербурге. В этом году коммунальные службы суммарно отремонтируют 120 км дорог по 119 адресам.

Кроме того, градоначальник посетил мусорный полигон «Новоселки» в Выборгском районе, где идут работу по рекультивации. Эта свалка была создана в 70-х годах за пределами Петербурга, однако к 2000 годам Северная столица настолько разрослась, что полигон оказался внутри города. Сама свалка, впрочем, тоже разрослась до 80 гектаров, которые занимают мусорные кучи по 20-30 метров высотой. Планируется, что к концу года специалисты укроют 70% откосов, после чего восстановят плодородный слой почвы и посеют траву.

Не остался без внимания и первый центр реабилитации для детей с заболеваниями перинатального периода. Он откроется в Петербурге этой осенью (конкретная дата пока не называется). Данное учреждение поможет маленьким пациентам восстановиться после разных заболеваний или операций.

«У меня 5 маленьких внуков и я понимаю важность такого центра для родителей и детей. Сейчас около 800 (!) детей ждут очередь. Центр будет работать на базе Детской городской больницы №1. Техника закуплена, смонтирована», — пишет врио губернатора.

Еще одной важной темой стало строительство метро, которое Беглов контролирует лично. Политик накануне посетил депо «Южное», где было построено 40 зданий и сооружений. Здесь поезда сиреневой ветки будут «ночевать» и проходить техосмотр.

Не прекращаются работы и на станциях Фрунзенского радиуса. Там начались грузовые испытания эскалаторов и благоустройство павильонов. Градоначальник заявил, что намерен стать первым пассажиром новых станций, чтобы проверить их работу на себе.

В завершении Беглов упомянул о запуске фонтана в Невском районе, который назван в честь 30-летия Октября. Он обратил внимание, что фонтан фактически построили сами петербуржцы. Последние 30 лет он не работал, поскольку находился в ужасном состоянии, однако после того, как местные жители проголосовали за его восстановление, городские власти сделали это. Все работы заняли всего 2,5 месяца.