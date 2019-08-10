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Беглов провел встречу со своими сторонниками в предвыборном штабе

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Беглов провел встречу со своими сторонниками в предвыборном штабе

Санкт-Петербург, 10 августа. Кандидат в губернаторы Петербурга Александр Беглов встретился со своими сторонниками в предвыборном штабе.

Десятки петербуржцев пришли на встречу с Бегловым в штаб, который находится на Большеохтинском проспекте. Политик поговорил со сторонниками о важных проблемах города.

Он обратил внимание на нехватку в Петербурге социальных объектов. Нужно решить вопрос с экологией города, в частности, с полигоном «Красный Бор».

Беглов заявил, что готов принять участие в дебатах с другими кандидатами, но должен согласовать это с рабочим графиком.

Беглов провел встречу со своими сторонниками в предвыборном штабе

Выборы губернатора Петербурга назначены на 8 сентября. Горизбирком зарегистрировал четырех кандидатов: Михаила Амосова, Надежду Тихонову, Владимира Бортко и Александра Беглова.

Ранее сообщалось, что Владимир Бортко встретился со своими сторонниками 2 августа. Информации о предстоящих встречах других кандидатов пока нет.

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