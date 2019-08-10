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Провокаторы распылили перцовый баллончик в центре Петербурга

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Провокаторы распылили перцовый баллончик в центре Петербурга

Санкт-Петербург, 10 августа. Неизвестные распылили перцовый баллончик у метро «Гостиный двор» в Петербурге, правоохранительные органы обеспечивают порядок.

Петербургские активисты не подавали заявки на проведение в центре города публичного мероприятия. Акция началась стихийно в поддержку митинга-концерта, который проходит в Москве.

В Петербурге планировались только одиночные пикеты с участием сторонников блогера Навального. Последние вели себя неадекватно: громко кричали и оскорбляли прохожих.

Правоохранители задержали семь человек, чтобы обеспечить порядок на Невском проспекте. В какой-то момент неизвестные распылили перцовый баллончик.

Ранее сообщалось, что у «Гостиного двора» появились одиночные пикеты против протестов оппозиции. Молодые люди призвали петербуржцев не допустить затянуть город в «болото».

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