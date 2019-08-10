Кокорин рассчитывает остаться в «Зените» и готов играть бесплатно

Санкт-Петербург, 10 августа. Футболист Александр Кокорин, отбывающий наказание в колонии ИК-4 в Белгороде, готов бесплатно играть за петербургский клуб «Зенит».

Приговоренный к 1 году и 6 месяцам колонии Александр Кокорин рассказал о своей любви к футболу.

«Готов завершить карьеру в «Зените». Готов играть хоть бесплатно», – сказал спортсмен.

По его словам, главный тренер Сергей Семак постоянно на связи с семьей футболиста. Кокорин признался, что тренер сине-бело-голубых многое делает.

Он добавил, что ежедневно занимается по 1,5 часа. Команда Александра Кокорина и Павла Мамаева выиграла у белгородского «Салюта» (4:2) в товарищеском матче.

Оба футболиста надеются на условно-досрочное освобождение, дата рассмотрения соответствующего ходатайства пока не названа, пишет издание «Петербургский дневник».

Напомним, что Мамаев и Кокорин отбывают наказание за хулиганство и участие в драке в центре Москвы.