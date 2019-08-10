Кокорин рассчитывает остаться в «Зените» и готов играть бесплатно

Санкт-Петербург, 10 августа. Футболист Александр Кокорин, отбывающий наказание в колонии ИК-4 в Белгороде, готов бесплатно играть за петербургский клуб «Зенит».
Приговоренный к 1 году и 6 месяцам колонии Александр Кокорин рассказал о своей любви к футболу.
«Готов завершить карьеру в «Зените». Готов играть хоть бесплатно», – сказал спортсмен.
По его словам, главный тренер Сергей Семак постоянно на связи с семьей футболиста. Кокорин признался, что тренер сине-бело-голубых многое делает.
Он добавил, что ежедневно занимается по 1,5 часа. Команда Александра Кокорина и Павла Мамаева выиграла у белгородского «Салюта» (4:2) в товарищеском матче.
Оба футболиста надеются на условно-досрочное освобождение, дата рассмотрения соответствующего ходатайства пока не названа, пишет издание «Петербургский дневник».
Напомним, что Мамаев и Кокорин отбывают наказание за хулиганство и участие в драке в центре Москвы.