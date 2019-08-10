Беглов заявил о несоответствии генплана города требованиям петербуржцев

Санкт-Петербург, 10 августа. Глава Петербурга Александр Беглов заявил, что генеральный план города не соответствует требованиям жителей новых районов. Об этом он сказал на встрече с жителями Приморского района.

Строительство жилой недвижимости должно идти параллельно с возведением социальной инфраструктуры. Градоначальник отметил, что пока не удалось полностью переделать генплан Петербурга, который не поднимали в течение последних трех лет.

«Генеральный план должен быть написан в удобной форме, чтобы жители знали, что у них будет в районе в перспективе до 2024 года, до 2030 года», — сказал Беглов, его цитируют «Невские новости».

Глава города добавил, что Приморский район быстро застраивается. Жителям не хватает мест в детских садах, в поликлиниках большие очереди.

Строительство должно быть хорошо продуманным, нельзя застраивать промышленные зоны или сельскохозяйственные угодия, поскольку это потенциальные рабочие места, добавил Беглов.

Он отметил, что нужно думать на перспективу. Власти Петербурга должны позаботиться о планомерном развитии города.