Санкт-Петербург, 10 августа. Одиночные пикеты против публичных акций оппозиции проходят возле станции метро «Гостиный двор» в Петербурге.

Молодые люди выступают против несогласованных акций, которые устраивают представители либеральной общественности. Они говорят, что прохожие поддерживают их идею.

«Не дадим затянуть Петербург в болото протестов», написано на плакате одного из участников одиночных пикетов.

Одна из участниц одиночных пикетов рассказала о том, что к ней обращались прохожие. По мнению петербуржцев, город должен жить спокойной культурной жизнью.

«Люди подходили ко мне и говорили, что согласны и делились своим мнением», – пояснила активистка.

Она добавила, что разъясняет прохожим свою точку зрения. Ее позиция заключается в том, что петербуржцы не должны позволить оппозиции затянуть свой город «в болото».