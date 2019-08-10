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Беглов осмотрел благоустройство парковой зоны возле озера Долгое

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Беглов осмотрел благоустройство парковой зоны возле озера Долгое

Санкт-Петербург, 10 августа. Глава Петербурга Александр Беглов поручил открыть новый крытый каток в Приморском районе в 2020 году.

Градоначальник проинспектировал строительство катка на улице Маршала Новикова. С начала реализации проекта сменилось два подрядчика.

Александр Беглов сказал, что власти Петербурга будут жестко бороться против недобросовестных подрядчиков. Он поручил достроить каток в 2020 году, пишут «Невские новости».

Беглов осмотрел благоустройство парковой зоны возле озера Долгое

Глава Петербурга осмотрел также благоустройство парковой зоны вокруг озера Долгое. В 2017 году власти решили расширить территорию зеленой зоны. Строительство парка планируется завершить в 2023 году.

Ранее Беглов осмотрел советский кинотеатр «Максим» в Приморском районе. Здесь идет капитальный ремонт здания на средства городского бюджета.

 

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