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Беглов призвал «выметать» из Петербурга недобросовестных подрядчиков

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Беглов призвал «выметать» из Петербурга недобросовестных подрядчиков

Санкт-Петербург, 10 августа. Глава Петербурга Александр Беглов посетил стройплощадку крытого катка на улице Маршала Новикова в Приморском районе.

С 2014 года у катка сменились два подрядчика, сроки сдачи в эксплуатацию объекта неоднократно переносили. В июне власти Петербурга расторгли контракт с ООО «ЭТС», компания объявлена банкротом.

Александр Беглов заявил, что петербургские власти должны жестко бороться против недобросовестных подрядчиков. Многим давали шанс исправить ситуацию и сдать объекты вовремя. Однако они не воспользовались этой возможностью.

«Один раз надо переболеть, чтобы знали правила, которые существуют сегодня в городе, и недобросовестных подрядчиков в городе нужно выметать метлой», – заявил Беглов, его цитируют «Невские новости».

Глава Петербурга находится с рабочей поездкой в Приморском районе. Ранее он проинспектировал ход капитального ремонта в советском кинотеатре «Максим». Ремонт осуществляется за счет городского бюджета.

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