Беглов проверил ход капремонта кинотеатра «Максим»

Санкт-Петербург, 10 августа. Глава Петербурга Александр Беглов проверил ход капитального ремонта кинотеатра «Максим».

Градоначальник находится с рабочей поездкой в Приморском районе. Он побывал на Ланском шоссе, где идет ремонт советского кинотеатра.

Здание было построено в 1963 году, в общей сложности в нем было размещено 1250 мест для зрителей. В 2010 году объект передали в управление «Приморскому культурному центру». С того времени началась реконструкция кинотеатра.

Как пишут «Невские новости», в 2011 году финансирование проекта прекратилось. По инициативе Александра Беглова в 2019 году на ремонт выделили 139 млн рублей.

В 2020 году запланировано выделить еще порядка 140 млн рублей. Ожидается, что «Максим» снова станет отличным местом для досуга жителей района.

Накануне глава Петербурга проверил ход строительства Лиговского и Гореловского путепроводов. Он также сообщил о разрыве контрактов с 16 недобросовестными подрядчиками.