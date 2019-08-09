Общественники раскрыли смысл загадочных граффити с котами в Петербурге

Санкт-Петербург, 9 августа. Представители общественного молодежного движения «Петербург — город перемен» объяснили загадочные граффити с котами, которые с апреля начали появляться на стенах петербургских домов.

Рисунок представляет собой морду кота, внизу которой стоит хештег #КотыПротив. Многих петербуржцев удивили эти странные послания, а вопрос, против чего же все-таки выступают нарисованные коты, разжег любопытство.

Выяснилось, что речь идет об общественном проекте «Коты против», который направлен на борьбу с рекламой наркотиков и интернет-магазинами, их продающими. Активисты ищут эти незаконные объявления по всему городу, а после закрашивают логотипом своего проекта — изображением кота.