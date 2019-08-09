Муниципальные депутаты провели исследование данных кандидатов в губернаторы Петербурга

Санкт-Петербург, 9 августа. Общественное движение «Альянс независимых депутатов» провело исследование биографических и других данных кандидатов на пост губернатора Петербурга.

Выборы губернатора Петербурга состоятся в единый день голосования 8 сентября. Депутаты муниципальных образований Семеновский Александр Дунюшин и Литейный округ Екатерина Лебедева независимое исследование, в котором сравнили кандидатов на пост губернатора по ряду показателей. Как сообщают «Невские новости», авторы исследования брали информацию из открытых источников или из личных бесед с кандидатами.

Говоря о Михаиле Амосове, Дунюшин отметил, что он «человек довольно активный, он участвовал во многих ситуациях, которые происходили с Россией».

«Амосов говорит, что выдвигается от либеральной интеллигенции, но по факту это не так», — поделился своим мнением Александр Дунюшин.

Екатерина Лебедева представила результаты исследования относительно врио губернатора города Александра Беглова.

«Конечно, Беглов — это уже знакомый персонаж... Он демонстрирует себя как хозяйственник, и мы с этим согласны. Он надежный строитель — это тоже. С этим не поспоришь. Управленческий опыт у человека тоже есть: он в 23 года начал работать в Ленинградском исполкоме в Комитете по строительству», — отметила муниципальный депутат.

Лебедева добавила, что Беглов очень легко находит общий язык со своими избирателями. Значительным фактором также является то, что он сможет заручиться поддержкой президента РФ Владимира Путина.

Представляя кандидатуру Владимира Бортко, Дунюшин напомнил о его режиссерских заслугах и добавил, что тот выдвигается как «одинокий кандидат».

«Немножко скучная ситуация с Бортко, потому что ждали от него кинематографичности, ведь человек режиссировал фильмы, писал сценарии. Сейчас его предвыборная кампания проходит как-то слабенько», — заявил Дунюшин.

Говоря о Надежде Тихоновой, Лебедева отметила ее «политический инфантилизм». Она напомнила, что Тихонова много лет работала муниципальным депутатом, в 2009 году возглавила региональное отделение партии «Справедливая Россия». По словам Лебедевуй, эту должность она смогла получить благодаря своему дяде — бывшему спикеру Совета Федерации Сергею Миронову.