Беглов лично проверит безопасность новых станций Фрунзенского радиуса

Санкт-Петербург, 9 августа. Глава Петербурга Александр Беглов первым проверит новые станции Фрунзенского радиуса, которые должны заработать уже 1 сентября, чтобы убедиться в их безопасности для жителей и гостей Северной столицы. Об этом он сообщил во время осмотра нового электродепо «Южное».

«Я буду первым пассажиром, лично проеду по этим станциям, чтобы убедиться в их безопасности и готовности», — заявил градоначальник.

При этом Беглов отметил, что запуск станций будет отложен, если обнаружатся какие-либо недостатки, влияющие на безопасность пассажиров.

«Нам сроки не нужны, нам нужно хорошее качество и безопасность», — отметил глава Петербурга.

Беглов также подчеркнул, что перед открытием станции должны пройти окончательную проверку, чтобы не пришлось закрывать их через две недели после запуска.

Отметим, что электродепо «Южное», которое будет обеспечивать работу новых станций петербургской подземки, полностью готово к вводу в эксплуатацию. Общая стоимость строительства объекта составила 10,6 миллиарда рублей. Над созданием депо в разное время работали от 1600 до 1700 человек.

Ростехнадзор уже выдал разрешение объекту, осталось только передать депо Петербургскому метрополитену. Строительство участка Фрунзенского радиуса лично курирует вице-губернатор Северной столицы Эдуард Батанов, сообщают «Невские Новости».

К 1 сентября в Петербурге должны появиться три новых станции метро: «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары», сообщает «Комсомольская правда — Петербург». Ранее «Метрострой» провел пробный запуск поезда на новом участке Фрунзенского радиуса.