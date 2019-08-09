Беглов возложил цветы к Монументу героическим защитникам Ленинграда

Санкт-Петербург, 9 августа. Глава Петербурга Александр Беглов посетил площадь Победы, чтобы возложить цветы к Монументу героическим защитникам Ленинграда. Церемония приурочена ко Дню окончания Ленинградской битвы.

Отметим, что данное мероприятие в этом году проводится впервые. Помимо Александра Беглова, цветы к мемориалу возложили и другие члены правительства Северной столицы, сообщают «Невские Новости».

Напомним, битва за Ленинград длилась с 10 июля 1941 по 9 августа 1944 года. Сражение стало самым продолжительном в Великой Отечественной войне. В список памятных дат 9 августа внесли в 2017 году.

Ранее сообщалось, что Александр Беглов открыл памятник Герою Советского Союза Викентию Грязнову в Авиагородке. В 1973 году Грязнов ценой своей жизни предотвратил гибель людей на захваченном террористом самолете.