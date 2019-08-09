Петербуржцы возложили цветы на мемориал «Защитникам Ленинградского неба»

Санкт-Петербург, 9 августа. Сотни ленинградцев отдали дань погибшим во время Великой Отечественной войны освободителям Ленинграда. По сообщению корреспондента Федерального агентства новостей, памятная церемония прошла на Пискаревском мемориальное кладбище.

В память об освобождении Ленинграда от фашистских войск петербуржцы возложили цветы и венки на мемориал «Защитникам Ленинградского неба» и на кладбище «Воинов авиаторов». В длинную очередь на аллее перед мемориалом собрались и пожилые, и молодые люди, чтобы отдать дань погибшим в период Второй мировой войны.

Правительство Петербурга на церемонии представляли вице-губернаторы Владимир Кириллов и Анна Митянина. Они, как и пришедшие жители Петербурга, возложили венки на Пискаревское мемориальное кладбище.

Напомним, что сегодня ровно 75 лет с момента завершения знаменитой Ленинградской операции. Битва за город длилась с 10 июля 1941 года по 9 августа 1944 года. Ее финалом стал разгром 50 фашистско-финских дивизий и выход Финляндии из войны.