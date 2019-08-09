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Зарезанную женщину выбросили из окна в Ленинградской области

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Зарезанную женщину выбросили из окна в Ленинградской областиСанкт-Петербург, 9 августа. В Киришском районе Ленобласти женщина и мужчина зарезали свою знакомую и выбросили тело из окна. Как сообщают правоохранительные органы, виной случившемуся послужила ссора между людьми.

В Киришах собутыльники поссорились со своей знакомой и нанесли ей смертельные удары ножом. После совершения преступления они избавились от трупа, выбросив его в окно. По информации «Невских новостей», полиция узнала об окровавленном теле девушки вечером 8 августа. Случайный прохожий обнаружил убитую девушку на Советской улице, возле дома № 11.

Известно, что на 31-летней жительнице Ленобласти зафиксировали несколько ножевых ранений на различных частях тела. Правоохранительные органы уже задержали виновных. Ими оказались 30-летний мужчина и 23-летняя женщина.

Отметим, что полиция проводит расследование и выясняет все подробности произошедшего. На задержанных возбуждено уголовное дело.

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