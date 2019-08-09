Беглов открыл памятник Герою Советского Союза Грязнову в петербургском Авиагородке

Санкт-Петербург, 9 августа. Глава Петербурга Александр Беглов открыл памятник Герою Советского Союза Викентию Грязнову, который ценой своей жизни спас 55 человек. Инициатором установки памятника стала внучка героя Полина Грязнова.

«Героями не рождаются, героями становятся, и Викентий [Грязнов] совершил свой подвиг в мирное время в 1973 году. Он был мирным человеком, занимался мирным делом, он не собирался делать никакого подвига. Он показал пример самопожертвования», — подчеркнул Беглов на церемонии.

Как рассказала Полина Грязнова, в ее семье никто не знал о готовящемся открытии памятника. При этом внучка героя отметила, что родные чтят подвиг ее дедушки.

«Я сделала сюрприз своей семье, у меня никто не знал до последнего, только уже когда монумент был сделан в глине, я рассказала это семье», — цитируют Полину Грязнову «Невские Новости».

Памятник Герою Советского Союза установили в сквере имени Грязнова. Память отца увековечил сын героя, который и сам работает в гражданской авиации.

Напомним, Викентий Грязнов был бортмехаником самолета Ту-104, захваченного террористом 23 апреля 1973 года. Преступник требовал направить самолет, выполнявший рейс из Ленинграда в Москву, в Стокгольм и угрожал привести в действие взрывное устройство, которое находилось у него в руке и должно было сработать при разжатии пальцев. Командир экипажа захваченного воздушного судна Вячеслав Янченко принял решение вернуться в аэропорт «Пулково».

Переговоры с террористом вел именно Грязнов. Постепенно бортмеханик смог оттеснить злоумышленника от пассажирского салона.