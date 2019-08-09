Названа возможная дата открытия памятника Цою в Петербурге

Санкт-Петербург, 9 августа. Руководитель Фонда памяти Виктора Цоя Светлана Власова сообщила, что памятник музыканту намерены установить рядом со станцией метрополитена «Проспект Ветеранов» в Санкт-Петербурге.

По ее словам, к настоящему моменту нет точной информации по поводу окончательной даты открытия монумента, однако на предполагаемом месте его установки на улице Танкиста Хрустицкого уже залит фундамент. Власова объяснила, что сейчас идет последняя стадия — создание пьедестала, пишет «Петербургский дневник».

«Это очень сложный и долгий процесс, потому что необходимый нам кусок камня добывают взрывным методом добычи, то есть вырывается 30 тонн, а дальше его надо по чертежам обработать, при этом очень часто внутри этого фрагмента возникают трещины, тогда он нам просто не подходит», — заметила она.

Власова подчеркнула, что, возможно, монумент, который планировали установить еще в 2010 году, будет открыт в сентябре 2019 года. Скульптором стал Матвей Макушкин. Он рассказал, что высота памятника составляет три метра, на его создание потребовалось около 2,5 лет.

«Теперь, спустя 10 лет, они могут его установить. Это была бы большая радость», — сказал Макушкин.

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