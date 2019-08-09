Появились кадры с места наезда автомобиля на пешеходов в Петербурге

Санкт-Петербург, 9 августа. Авария произошла на углу Ленинского проспекта и улицы Десантников в пятницу, 9 августа, около 10.50. В результате столкновения автомобиль Hyundai Solaris вылетел на пешеходный переход, об этом сообщили очевидцы Федеральному агентству новостей.

На перекрестке столкнулись две легковушки — Hyundai Solaris и KIA. От удара Hyundai Solaris вылетел на пешеходный переход и сбил светофор. По предварительным данным, пострадали четыре человека. На месте аварии работают медики.

Накануне страшная авария произошла под Саратовом. ДТП с участием Lada Priora и грузовика унесло жизни трех человек. Грузовик перевозил битум, после столкновения вещество вылилось на дорогу.