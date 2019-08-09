Беглов назвал четыре главные проблемы садоводств

Санкт-Петербург, 9 августа. Выступая в эфире телепрограммы «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым», петербургский градоначальник перечислил четыре основные проблемы садоводств. По его словам, ими являются медицинское обслуживание, питьевая вода, электрические сети и внутренние дороги.

Беглов отметил, что власти города уже ведут работу по поддержке садоводств. Например, на территории дачных массивов функционируют 34 медицинских пункта. Еще три город собирается построить до конца этого года. Правительство Петербурга планомерно работает над развитием «дачной» медицины. Беглов напомнил, что в летний сезон сотни тысяч жителей Петербурга отправляются за город в садоводства. В основном это пожилые люди и дети. В 2018 году медицинская помощь понадобилась 70 тысячам граждан.

Проблема водоснабжения также является важной. Садоводства вынуждены пользоваться водой из скважин и колодцев, однако она непригодная для питья, поэтому город намерен решить вопрос организации питьевой воды в садоводствах.

Электрические сети садоводств существенно изношены – в ряде садоводств они были построены за счет граждан еще много лет назад и сейчас находятся не в лучшем состоянии. Поэтому город намерен привести электросети в садоводствах в нормативное состояние. То же самое касается и дорог – внутренние дороги во многих садоводствах требуют ремонта.