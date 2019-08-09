Беглов указал на важность обеспечения безопасности в детских лагерях

Санкт-Петербург, 9 августа. Более ста тысяч детей с начала 2019 года отдохнули в загородных лагерях Санкт-Петербурга и Ленобласти с начала 2019 года. До конца лета их посетят еще 30 тысяч человек. Об этом рассказал врио губернатора в эфире программы «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым».

В эфире телепрограммы ведущий сообщил петербургскому градоначальнику, что некоторые родители опасаются отправлять детей в загородные лагеря. Беглов заверил телезрителей, что сейчас принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности детей во время посещения оздоровительных лагерей.

«Наша задача – чтобы летний оздоровительный сезон для наших детей прошел на высоком уровне, но самое главное – безопасно», – отметил Александр Беглов.

По его словам, городские власти делают все необходимое для обеспечения безопасности во всех детских лагерях. Особое внимание уделяется палаточным лагерям, где дети совершают походы.

Напомним, что в конце июля Беглов рассказал, что около 20 тысяч петербургских школьников побывали на отдыхе в других регионах России, среди которых Камчатка, Курилы, Краснодарский край и Кавказ. Беглов также добавил, что благодаря летнему отдыху в других регионах РФ дети смогут увидеть новые интересные и красивые места, а также лучше узнать свою страну. Отмечается, что на детский отдых в 2019 году правительство города выделило около 2,4 миллиардов рублей.